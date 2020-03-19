رياضة | نجم برشلونة يحسم مصيره نهائيا

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قرر الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي واختيار فريق جديد يناسب طموحاته الجديدة.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن راكيتيتش وضع حدًا نهاية لمسيرته مع برشلونة وأولويته هي العودة لفريقه السابق إشبيلية الذي نشأ وترعرع فيه.

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وأشارت إلى أن برشلونة مضطر لقبول كل شروط اللاعب خاصة أن راكيتيتش لم يثر أي أزمة خلال فترة تواجده في قلعة كامب نو.