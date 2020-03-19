الامارات | الهيئة العامة للرياضة تعلق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرياضة تعلق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للرياضة تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية وتشمل البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية وذلك ابتداء من اليوم الموافق 19 مارس 2020 وحتى إشعارٍ آخر . وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وانسجاماً مع الجهود الحثيثة و المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " Covid-19". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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