شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف ثلاثي الفريق المصاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف ثلاثي الفريق المصاب، موضحًا أن عبد الله جمعة ومحمد عبدالغني قد شفيا تماما من الإصابة التي لحقت بهما وباتا جاهزين للمشاركة مع الفريق في أول تجمع بعد العودة للتدريبات.
كما أكد أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق، مصاب بجذع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للشفاء منه.
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