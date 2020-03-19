شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الياباني يقرر إلغاء الهبوط في الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأندية توصلت لاتفاق من أجل إلغاء الهبوط من الدرجة الأولى هذا الموسم بعدما تضررت المسابقة بشدة من تفشي فيروس كورونا.
وأقيمت جولة واحدة من الموسم الجديد قبل صدور قرار تأجيل المباريات. ولم تقم أي مباراة منذ 23 فبراير.
وتسبب تفشي الفيروس في ضرر ضخم لجدول الأحداث الرياضية العالمية، وتم تعليق مباريات بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، بينما تأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.
وأكد منظمو أولمبياد طوكيو المضي قدمًا في بدء الألعاب في موعدها يوم 24 يوليو رغم مخاوف من الفيروس الذي أصاب ما يزيد على 212 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 8700 في 164 دولة.
كما أعلن الدوري الياباني أن في حال اكتمل 75 بالمئة من الموسم فإن أول فريقين في الدرجتين الثانية والثالثة سيتأهلان تلقائيًا للدرجة الأعلى، وإذا زاد عدد فرق الدرجة الأولى، التي تضم حاليا 18 فريقًا، إلى 20 في موسم 2021 فإن الدوري سيشهد هبوط أربعة فرق في نهاية الموسم.
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