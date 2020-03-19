شكرا لقرائتكم خبر عن من 7 مساءً لـ6 صباحًا.. رئيس الوزراء يقرر إغلاق الأندية ومراكز الشباب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارًا يحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكل أنحاء الجمهورية.

وسيسري هذا القرار حتى يوم 31 مارس الجاري.