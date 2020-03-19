شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تجتمع اليوم مع «الحاوي» و«فتحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، اليوم الخميس، أول اجتماعتها مع أحمد فتحي ووليد سليمان، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل حسم موقفهما من تجديد عقديهما والاستمرار في النادي.

وكانت اللجنة قد قرر عقد اجتماعات مع الرباعي أحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور، الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، لحسم موقفهما، على أن تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان، ويكون الاجتماع الثاني للجنة غدا مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، اجتماع اللجنة سوف يجري في حضور كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي على مدار سنوات طويلة، وباعتبارهم نموذجاً للعطاء والإخلاص، فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.