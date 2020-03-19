إلغاء الهبوط في الدوري الياباني هذا الموسم بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

أعلنت ​رابطة الدوري الياباني لكرة القدم​ عن توصل الأندية إلى اتفاق لإلغاء الهبوط من الدرجة الأولى هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وأقيمت جولة واحدة من منافسات الموسم الجديد في الدوري الياباني قبل صدور قرار تأجيل المباريات لتفشي الوباء العالمي، ولم تقم أي مواجهة منذ 23 شباط/ فبراير الماضي.

واشارت الرابطة الى انه في حال اكتمال 75% من الدوري الياباني لكرة القدم هذا الموسم فإن أول فريقين في الدرجتين الثانية والثالثة سيتأهلان تلقائيًا للدرجة الأعلى وفي حالة زيادة فرق الدرجة الأولى إلى 20 فريقًا في 2021، سيشهد هبوط 4 فرق بنهاية الموسم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تأجيل معظم الأحداث الرياضية العالمية .