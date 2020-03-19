- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء الهبوط في الدوري الياباني هذا الموسم بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم عن توصل الأندية إلى اتفاق لإلغاء الهبوط من الدرجة الأولى هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأقيمت جولة واحدة من منافسات الموسم الجديد في الدوري الياباني قبل صدور قرار تأجيل المباريات لتفشي الوباء العالمي، ولم تقم أي مواجهة منذ 23 شباط/ فبراير الماضي.
واشارت الرابطة الى انه في حال اكتمال 75% من الدوري الياباني لكرة القدم هذا الموسم فإن أول فريقين في الدرجتين الثانية والثالثة سيتأهلان تلقائيًا للدرجة الأعلى وفي حالة زيادة فرق الدرجة الأولى إلى 20 فريقًا في 2021، سيشهد هبوط 4 فرق بنهاية الموسم.
وتسبب انتشار فيروس كورونا في تأجيل معظم الأحداث الرياضية العالمية .
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء الهبوط في الدوري الياباني هذا الموسم بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.