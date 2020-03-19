اخبار الرياضه

إلغاء الهبوط في الدوري الياباني هذا الموسم بسبب فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء الهبوط في الدوري الياباني هذا الموسم بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

أعلنت ​رابطة الدوري الياباني لكرة القدم​ عن توصل الأندية إلى اتفاق لإلغاء الهبوط من الدرجة الأولى هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وأقيمت جولة واحدة من منافسات الموسم الجديد في الدوري الياباني قبل صدور قرار تأجيل المباريات لتفشي الوباء العالمي، ولم تقم أي مواجهة منذ 23 شباط/ فبراير الماضي.

واشارت الرابطة الى انه في حال اكتمال 75% من الدوري الياباني لكرة القدم هذا الموسم فإن أول فريقين في الدرجتين الثانية والثالثة سيتأهلان تلقائيًا للدرجة الأعلى وفي حالة زيادة فرق الدرجة الأولى إلى 20 فريقًا في 2021، سيشهد هبوط 4 فرق بنهاية الموسم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تأجيل معظم الأحداث العالمية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء الهبوط في الدوري الياباني هذا الموسم بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا