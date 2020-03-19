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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كولاروف: كرة القدم ليست مهمّة حاليًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
أكّد لاعب نادي روما الايطالي وقائد منتخب صربيا أليكسندر كولاروف، أن كرة القدم حاليا ليست مهمة، في ظل ما يشهده العالم من أزمة خانقة بسبب فيروس كورونا.
وقال كولاروف في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "علينا أن نتحمّل المسؤولية، كرة القدم حاليًا ليست مهمّة، لا أتصور ان الظروف ستسمح بإستئناف الدوري بين أيار وحزيران، مع أني أتمنى أن يعود كل شيء لطبيعته من الان".
وأضاف: "لقد خرجت من المنزل مرّتين في الأيام الماضية، كل لاعب يلتزم منزله ويتبع برنامج معيّن".
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