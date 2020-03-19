كولاروف: كرة القدم ليست مهمّة حاليًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

أكّد لاعب نادي ​روما الايطالي​ وقائد منتخب صربيا ​أليكسندر كولاروف​، أن كرة القدم حاليا ليست مهمة، في ظل ما يشهده العالم من أزمة خانقة بسبب ​فيروس كورونا​.



وقال كولاروف في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "علينا أن نتحمّل المسؤولية، كرة القدم حاليًا ليست مهمّة، لا أتصور ان الظروف ستسمح بإستئناف الدوري بين أيار وحزيران، مع أني أتمنى أن يعود كل شيء لطبيعته من الان".

وأضاف: "لقد خرجت من المنزل مرّتين في الأيام الماضية، كل لاعب يلتزم منزله ويتبع برنامج معيّن".