رايولا يعد ريال مدريد بصفقة كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

كشف ​مينو رايولا​، أنه يتمنى تقديم لاعب كبير لنادي ​ريال مدريد​ في الفترة المقبلة، مؤكدا على حسن العلاقة بينه وبين النادي الملكي.



وقال رايولا، في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: "علاقتي بريال مدريد جيّدة جدا، في يوم من الأيام أودّ أن أجلب لاعبا كبيرا للميرنغي، هذا الصيف أرغب في جلب لاعب كبير بصفقة دائمة وليس إعارة مثل ألفونس رايولا، إنه لفخر لي وللاعبين أن أقوم بهذا الأمر".

وربطت عدة تقارير كلام رايولا بالنجم الفرنسي بول بوغبا، الذي يُعتبر رايولا وكيل أعماله، وبات من المؤكد رحيل النجم الفرنسي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.