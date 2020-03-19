- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رايولا يعد ريال مدريد بصفقة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
كشف مينو رايولا، أنه يتمنى تقديم لاعب كبير لنادي ريال مدريد في الفترة المقبلة، مؤكدا على حسن العلاقة بينه وبين النادي الملكي.
وقال رايولا، في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: "علاقتي بريال مدريد جيّدة جدا، في يوم من الأيام أودّ أن أجلب لاعبا كبيرا للميرنغي، هذا الصيف أرغب في جلب لاعب كبير بصفقة دائمة وليس إعارة مثل ألفونس رايولا، إنه لفخر لي وللاعبين أن أقوم بهذا الأمر".
وربطت عدة تقارير كلام رايولا بالنجم الفرنسي بول بوغبا، الذي يُعتبر رايولا وكيل أعماله، وبات من المؤكد رحيل النجم الفرنسي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر رايولا يعد ريال مدريد بصفقة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.