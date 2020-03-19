شكرا لقرائتكم بعد اجتماع توماس باخ.. الأولمبية تستثني المؤهلين للأولمبياد من حظر التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خلية نحل داخل اللجنة الأولمبية المصرية منذ إعلان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعه بتقنية الفيديو كونفرانس كول، والذي عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم، عن إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ليتم الإعلان خلال الاجتماع أن استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هي وعلى أعلى مستوى وبحضور جماهيري، وشهد الاجتماع تأكيدات على أن الأولمبياد في موعدها حتى الأن ومد فترة التأهيل حتى شهر يونيو بدلا شهر مايو .

من جانبها قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة باستثناء أبطالنا المؤهلين للأولمبياد وكذلك الأبطال الذين لازالوا في مرحلة التأهيل من حظر التدريب المفروض على جميع الأندية والمنتخبات في الألعاب المختلفة، حيث من المقرر أن يواصلوا تجهيزهم خلال المرحلة المقبلة من خلال خطة احترازية معينة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وتجهز اللجنة الأولمبية المركز الأوليمبي في المعادي لاستضافة عدد من الأبطال والمنتخبات المؤهلة للأولمبياد، حيث سيتم تجهيز المركز وتعقيمه قبل السماح لهم بالتواجد وإقامة معسكرات طويله داخله، وذلك بعد الحصول على موافقة أشرف صبحي وزير الرياضة، وسمحت اللجنة الأولمبية للبعثات المتواجدة خارج مصر بالاستمرار هناك ومواصلة الاستعداد للأولمبياد، حيث يتواجد إيهاب عبد الرحمن بطل العاب القوى في جنوب افريقيا كما يتواجد منتخب السباحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مواجهة خطر فيرس كورونا مسئولية كبيرة ومهمتنا حماية اللاعبين والحفاظ عليهم وعلى جميع المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ومازال أمامنا أربعة أشهر قبل انطلاق الأولمبياد.

وكشف رئيس الأولمبية الدولية خلال الاجتماع الذي عقد عن وضع خطط لكل الاحتمالات سواء مراحل التصفيات التي تم تأجيلها أو المقرر إقامتها الفترة القادمة من أجل منح الفرص لجميع اللاعبين بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.