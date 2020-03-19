شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يوضح تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن الأندية ومراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن النشاط الرياضى بمصر مازال معلقا لمدة أسبوعين وفقا لقرار مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا.

وقال صبحى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020. ليس على ممارسة النشاط ولكن يكون فتح الأندية ومراكز الشباب للأعضاء على المستوى الاجتماعى .

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وأضاف وزير الرياضة أن قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى لمدة اسبوعين لا يتعارض مع مواعيد فتح وإغلاق الأندية ومراكز الشباب خلال الفترة الحالية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

يذكر أن مجلس الوزراء ووزارة الرياضة قد اعلنا من قبل تعليق النشاط الرياضى لمدة اسبوعان كاجراءات احترازية تجنبا التجمعات بسبب فيروس كورونا فى ظل الظروف الراهنة التي يمر بها مختلف دول العالم.