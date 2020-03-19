شكرا لقرائتكم تأجيل مباريات مسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكا حتى مايو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بشكل رسمي عن تأجيل مباريات مسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكا حتى شهر مايو، بسبب فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان رسمي، عن تأجيل مسابقتي كوبا ليببرتادوريس وكوبا سودا أمريكا حتى يوم 5 مايو المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وأدى فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم، حيث توقفت كافة الدوريات أبرزها "بيج 5" وعدد من المسابقات الدولية وأهمها يورو 2020 إلى صيف 2021.

ووصلت عدد الحالات المصابة بالفيروس حول العالم إلى 220 ألف و206 حالة بينهم 8آلاف و982 حالة وفاة.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الثلاثاء الماضى، تأجيل منافسات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا إقامتها الصيف المقبل إلى عام 2021 بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

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ذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، أن كونميبول اتخذ قراره بتأجيل البطولة لمدة عام على أن تتم في الفترة من 11 يونيو حتى 10 يوليو من العام المقبل 2021، وإبقاء الضيوف كما هما منتخبى قطر وأستراليا برفقة المنتخبات العشر في القارة اللاتينية، وأيضا إقامتها كما هي في الأرجنتين وكولومبيا.

ويعد منتخب البرازيل، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على منتخب بيرو فى المباراة النهائية، بنتيجة 3 - 1.

وكانت قرعة كوبا أمريكا أسفرت عن وقوع منتخب الأرجنتين على رأس المجموعة الأولى (المنطقة الجنوبية) مع أستراليا وبوليفيا وأوروجواي وتشيلى وباراجواي.

وفى المجموعة الثانية (المنطقة الشمالية) يتواجد على رأسها منتخب كولومبيا مع البرازيل وقطر وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

وكان من المقرر أن تقام مباريات مرحلة المجموعات خلال الفترة من 12 إلى 1 يوليو 2020، على أن يبدأ الدور ربع النهائي يوم 4 يوليو، ونصف النهائي 8 يوليو ومباراة المركز الثالث 11 يوليو والنهائي 12 يوليو.