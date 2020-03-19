شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ينجح الأهلي فى الإبقاء على إكرامى رغم توقيعه لبيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملفات عديدة تحاول إدارة الأهلى إنهاءها خلال فترة توقف الدورى، وعلى رأسها تجديد عقود رباعى الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وهم وليد سليمان، شريف إكرامى، حسام عاشور وأحمد فتحى.

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وكان الصقر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، تحدث عن تجديد عقود رباعى الأهلى الكبار حسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامي.

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وقال أحمد حسن، خلال تصريحات تلفزيونية، "أنصح الأهلى بتجديد عقود عاشور وفتحى وسليمان فهم خبرة كبيرة للأحمر، وأعتقد أن قرار شريف إكرامى نهائى بالرحيل لرغبته فى العودة للعب".

وأضاف الصقر، "الأهلى سيُجدد لوليد سليمان وأحمد فتحى لمدة موسمين ووجود الخطيب فى جلسة التجديد ستحسم الموقف"

وأوضح الصقر أن رمضان صبحى وحسين الشحات يحصلان على اعلى رواتب فى الأهلى ويتخطيان الفئة الأولى، قائلا، "رمضان صبحى وحسين الشحات يحصلان على رواتب استثنائية ويتخطون الفئة الأولى".

وأوضح أن "الفئة الأولى فى الأهلى لا تحصل على الراتب الذى يحصل عليه رمضان والشحات، ولكن الثنائى يحصلون على رواتب استثنائية".