شكرا لقرائتكم خبر عن «كونميبول» يعلن تعليق بطولتي كوبا ليبيرتادوريس وكوبا سودأمريكانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم «كومنيبول» تعليق بطولتي كوبا ليبيرتادوريس (دوري الأبطال) وكوبا سودأمريكانا (كأس الاتحاد) حتى 5 مايو على أقل تقدير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان الاتحاد قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن جميع البطولات التي يشارك فيها فرق من الدول الـ 10 الأعضاء سيتم تعليقها من 15 مارس وحتى 21 مارس، قبل أن يكشف، مساء أمس الأربعاء، عن تعليق البطولتين حتى 5 مايو على أقل تقدير.
وقرر الاتحاد، في وقت سابق، تأجيل بطولة كوبا أمريكا، والتي كان من المقرر إقامتها في صيف العام الجاري لتقام في صيف العام المقبل 2021.
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