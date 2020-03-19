هارتس الاسكتلندي يطالب لاعبيه بتخفيض رواتبهم إلى النصف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

طلب نادي هارتس الاسكتلندي من لاعبيه قبول تخفيض أجورهم بنسبة 50%، بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.



واتخذت مالكة النادي آن بادج هذا القرار خشية توقف مسابقات كرة القدم لعدة أشهر، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" في القارة الاوروبية بعد انطلاقه من مدينة ووهان الصينية.

وقالت في بيان نشره موقع النادي "لتفادي برنامج تسريح وحماية أكبر عدد من الوظائف، اقترح انشاء برنامج تخفيض للرواتب".

ويُطلب من جميع موظفي النادي، بمن فيهم اللاعبون، "قبول تخفيض بنسبة 50% من راتبهم الشهري" بدءا من نيسان/أبريل، بحسب ما تابعت مالكة النادي الواقع في ادنبره وصاحب المركز الاخير راهنا في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.

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وتابعت "يمكن لاعضاء النادي واللاعبين غير القادرين او الراغبين بقبول هذا التخفيض عرض خيار فسخ لعقودهم".

وكانت بادج أشارت مطلع الاسبوع ان ناديها سيخسر ايرادات بقيمة مليون جنيه استرليني (1,16 مليون دولار اميركي) جراء المباريات المؤجلة بفعل فيروس كورونا، وهي اربع متبقية على ارضه في الدوري زائد نصف نهائي الكأس أمام هيبرنيان في ملعب "هامبدن بارك".

وأصر النادي ان لا أحد سيحصل على راتب أقل من الحد الادنى في المملكة المتحدة للعمال الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة.

وقالت بادج ان القرار اتخذ في ظل العودة المتأخرة للمباريات في بريطانيا "علق الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم المباريات في المستقبل المنظور، وفيما لا يوجد تاريخ محدد لهذا التعليق، من المرجح عدم استئناف المباريات حتى مطلع تموز/يوليو-آب/أغسطس في أقرب تقدير".

وتأتي تدابير نادي هارتس في يوم أعلن فيه رئيس الاتحاد الاسكتلندي رود بيتري تقديم إعانة فورية بقيمة 1,5 مليون جنيه استرليني للأندية والاكاديميات.