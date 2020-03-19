اوبي ميكيل يرحل عن طرابزون بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

قرر نادي ​طرابزون سبور​ التركي فسخ عقد لاعبه ​جون أوبي ميكيل​ بالتراضي بين الطرفين، بسبب انتقاده للسلطات التركية على استمرار منافسة الدوري التركي في ظل تفشي ​فيروس كورونا​.



وأصدر طرابزون سبور، بيانًا أكد فيه أنه تم الاتفاق وديا بين اللاعب والنادي التركي على فسخ التعاقد الذي كان سينتهي في صيف 2021.

والسبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع اللاعب هو انتقاده الحكومة التركية عبر حسابه في إنستغرام مطالبًا بإلغاء الموسم او تأجيله قائلا: "الحياة أهم من كرة القدم، فأنا لا أشعر بالراحة ولا أريد أن ألعب كرة القدم في الظروف الحالية".