شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كانافارو: حالة الطوارئ في إيطاليا لن تنتهي قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 رأى النجم الايطالي ​فابيو كانافارو​، قائد منتخب ​إيطاليا​ السابق وبطل العالم مع الاتزوري عام 2006، أن حالة الطوارئ التي تعيشها إيطاليا حاليا بسبب أزمة ​فيروس كورونا​، لن تنتهي في وقت قريب.

وقال كانافارو، في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "علينا ان نكون متّحدين وأقوياء للخروج من هذه المحنة، لست سلبيًا في تفكيري لكني لا أعتقد منطقيًا أن حالة الطوارئ هذه ستنتهي قريبا، أيضا لأننا لم نصل بعد للذروة، لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، لكن الامور ستكون صعبة، وإنما علينا أن لا نستسلم".

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