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لاتسيو يثير التساؤلات بموعد العودة إلى التدريبات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن نادي ​لاتسيو​ قرر العودة إلى التدريبات يوم الاثنين المقبل، على الرغم من قرار إيقاف كل النشاطات في إيطاليا بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا القرار من قبل رئيس النادي كلاديو لوتيتو، قد أثار العديد من التساؤلات، ودعاه البعض إلى التراجعغ عنه وإبقاء اللاعبين في المنازل، حرصهم على صحّتهم، وإحتراما للناس الذي تُصاب بالفيروس، وأؤلئك الذين يفارقون الحياة بسببه.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في ​الدوري الايطالي​ بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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