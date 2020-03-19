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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يثير التساؤلات بموعد العودة إلى التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن نادي لاتسيو قرر العودة إلى التدريبات يوم الاثنين المقبل، على الرغم من قرار إيقاف كل النشاطات الرياضية في إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا القرار من قبل رئيس النادي كلاديو لوتيتو، قد أثار العديد من التساؤلات، ودعاه البعض إلى التراجعغ عنه وإبقاء اللاعبين في المنازل، حرصهم على صحّتهم، وإحتراما للناس الذي تُصاب بالفيروس، وأؤلئك الذين يفارقون الحياة بسببه.
ويحتل لاتسيو المركز الثاني في الدوري الايطالي بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.
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