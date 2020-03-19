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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكمة طوكيو : التغلب على فيروس كورونا ضروري لاستضافة دورة ألعاب أولمبية آمنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
اعلنت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي Yuriko Koike ان التغلب على فيروس كورونا ضروري لاستضافة دورة ألعاب أولمبية آمنة في طوكيو.
لكنها في الوقت نفسه اشارت الى انه ما زال من السابق لأوانه مناقشة إذا كانت الألعاب يجب أن تمضي قدما كما هو مقرر.
ومع اتساع نطاق انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم تم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية ، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان سيتم افتتاح الأولمبياد في 24 تموز/ يوليو كما هو مخطط لها.
واشارت كويكي الى إنها لا تفكر حاليًا في إلغاء الألعاب الأولمبية أو اقامتها بدون جماهير وأنها على اتصال وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة المركزية بشأن الوضع .
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