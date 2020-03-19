ساني يتحدث عن اصابته وعودته الى الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

اعتبر لاعب فريق ​مانشستر سيتي​ ​ليروي ساني​ بان الاصابة التي تعرض لها وتعافى منها هي الاصعب في مسيرته المهنية، وكان اللاعب الالماني تعرض لاصابة في اربطة الركبة خلال مواجهة ليفربول في اب الماضي في مباراة كأس الدرع الخيري.



وفي حديث صحفي قال ليروي: "انها اصعب واطول اصابة تعرضت لها في مسيرتي الكروية".

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وأضاف: " الامر صعب جدا خصوصا بعد ان اجريت العملية الجراحية وفي ياليوم الاول بعدها لا تستطيع التحرك بتاتا وهذا لم نعتد عليه كرياضيين".

وتابع: "فترة التأهيل طويلة جدا ولكن هذا جيد للعمل على نقاط الضعف، ولذلك اخذت وقتي في العودة لكي اتعافى جيدا والعودة بقوة".

وختم حديثه بالقول:"حصلت على الدعم الكامل من جميع افراد الفريق ولكن حديثي كان بشكل اطول مع ​غوندوغان​ ومندي أكثر قليلا عن الإصابة وماذا فعلا عندما تعرضوا لمثلها، وما يمكن أن يحدث وتجربتهما مع كل شيء"