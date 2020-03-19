اليونايتد يحدد سعر التخلي عن بوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

كشفت إدارة نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي عن السعر الذي تنوي الحصول عليه من اجل ان تسمح للاعبها الفرنسي ​بول بوغبا​ الذي لديه عقد مع الفريق حتى عام 2021 في الرحيل عن النادي في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، حيث ارتبط اسم اللاعب في اكثر من نادي اوروبي مثل ​ريال مدريد​ و​يوفنتوس​.



وبحسب التقارير الصحفية فان بوغبا كشف عن رغبته في تجديد عقده، ولكن على ما يبدو فان ادارة الفريق الانكليزي تريد وضع حدا لعلاقتها مع اللاعب نهاية الموسم الحالي، وهي على استعداد للسماح برحيل اللاعب صاحب الـ 27 عاما في الميركاتو الصيفي المرتقب، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بعد ان كانت قد طلبت في الصيف الماضي 180 مليون جنيه إسترليني.