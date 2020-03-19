ايمن اشرف : عقدي مع الأهلي 3 مواسم وقمت بتمديده موسما اضافيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

اعلن ​أيمن أشرف​ مدافع ​الأهلي المصري​ عن تمديد عقده مع فريقه لموسم اضافي علما ان عقده معهم يمتد لثلاث مواسم .



ويسعى الأهلي خلال الفترة الحالية لتجديد عقود اللاعبين من أجل فرض حالة من الاستقرار في صفوف الفريق .

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وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية حيث كشف انه جلس مع ​سيد عبد الحفيظ​ مدير الكرة في النادي وقام بتمديده موسمًا إضافيًا".

وأضاف ان هناك لاعبون ذهبوا لأندية أخرى وندموا بعد الرحيل عن الأهلي معتبرا ان تكون على دكة البدلاء في فريقي أفضل من المشاركة مع أي نادي آخر .

وشدد اشرف في الختام ان الاهلي نادي كبير وإدارته محترمة ولديه جهاز فني على أعلى مستوى وشرف لأي لاعب أن يكون متواجدًا فيه .