شكرا لقرائتكم هل ينجح الأهلي في الإبقاء على إكرامي رغم توقيعه لبيراميدز؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ملفات عديدة تحاول إدارة الأهلي انهائها خلال فترة توقف الدوري، وعلى رأسها تجديد عقود رباعي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهم وليد سليمان، شريف اكرامي، حسام عاشور وأحمد فتحي.

وعلم الخليج 365 أن هناك جلسة بين إدارة الأهلي وشريف إكرامي سيتم عقدها خلال الأيام القادمة، في محاولة للإبقاء على خدماته، حيث من المقرر أن تعرض إدارة الأهلي على الحارس الدولي تمديد عقده لمدة موسم، وهو العرض الذي يلقى قبولاً لدى إكرامي.

ووقع شريف اكرامى لبيراميدز لمدة 3 سنوات على أن يتم تفعيل التعاقد بداية من الموسم القادم، إلا أن الحارس المخضرم اشترط استرداد عقوده حال وصوله لاتفاق مع إدارة الأهلي حول تجديد تعاقده.