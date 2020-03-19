شكرا لقرائتكم حسين بن عيادة أبرز المرشحين لدعم الجبهة اليمنى لـ الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية، عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، وتلقى مسئولو الأبيض عدد كبير من الترشيحات بشأن لاعبيه لضمهم فى الموسم المقبل، وعلى رأسهم الجزائرى حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسيطنطينة الجزائرى.

حيث جاء ترشيح الجزائرى حسين بن عيادة للزمالك، فى ظل تألقه مع ناديه، ليكشف وسيط الصفقة لمسئولى الزمالك أن اللاعب يمتلك عروضًا فى الوقت الحالى من قبل نادى الترجى التونسى وعدد من الأندية السعودية، لذا حال رغبة مسئولى قلعة ميت عقبة فى حسم الصفقة أن يتم حسمها خلال الفترة الحالية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الحالى، وهو ما يسهل على الأبيض ضمه فى صفقة انتقال حر، حال الاستقرار على ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية فى الفترة الحالية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات الأسبوع المقبل، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.