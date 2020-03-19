شكرا لقرائتكم رسميا.. جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه تتأهل إلى أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه، في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن.

ونشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب. وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد خاصة وأن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه. كانت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

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وعقد أمس اجتماع الفيديو كونفرانس كول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس كول والذى عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.. وتم التوضيح خلال الاجتماع من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هى وعلى أعلى مستوى، وشهد الاجتماع تأكيدات على أن الأولمبياد فى موعدها حتى الأن ومد فترة التأهيل حتى شهر يونيو بدلا شهر مايو.