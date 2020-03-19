الزمالك ينافس الترجى وأندية سعودية فى صفقة "بن عيادة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الزمالك خلال الفترة الحالية، عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، وتلقى مسئولو الأبيض عددا كبيرا من الترشيحات بشأن لاعبيه لضمهم فى الموسم المقبل، وعلى رأسهم الجزائرى حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسيطنطينة الجزائرى.
جاء ترشيح الجزائرى حسين بن عيادة للزمالك، فى ظل تألقه مع ناديه، ليكشف وسيط الصفقة لمسئولى الزمالك أن اللاعب يمتلك عروضًا فى الوقت الحالى من قبل نادى الترجى التونسى وعدد من الأندية السعودية، لذا حال رغبة مسئولى قلعة ميت عقبة فى حسم الصفقة أن يتم حسمها خلال الفترة الحالية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الحالى، وهو ما يسهل على الأبيض ضمه فى صفقة انتقال حر، حال الاستقرار على ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.
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