دولى الجمباز يشيد بتأهل لاعبات مصر للجمباز الإيقاعى لأولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد الدولى للجمباز بتأهل لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعى الجماعى والفردى لأولمبياد طوكيو 2020، من خلال بطولة أفريقيا التى أقيمت مؤخرا فى صالة المدينة الشبابية فى شرم الشيخ. وأثنى الاتحاد الدولى بالفريق المصرى الذى تفوق على منتخبات جنوب أفريقيا والجزائر وحجز تذكرة التأهل إلى طوكيو 2020. ونشر الاتحاد الدولى تقريرا موسعا على موقعه الرسمى عن الطفرة الكبيرة التى يعيشها الجمباز المصري فى الآونة الأخيرة وتطور أداء لاعبات الجمباز الإيقاعى. وتأهل المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بقيادة المدربة الروسية نتاليا ديمتروفا لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو". وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الجاري. Advertisements وحصل منتخبنا الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة. فيما حصد المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث. وتأهلت حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي، لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو". وصعدت "مرزوق" للأولمبياد عقب فوزها بذهبية التصفيات الإفريقية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ وحصلت حبيبة مرزوق على رقم قدره 73.700 نقطة لتحتل المركز الأول وتتوج بذهبية التصفيات القارية. ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دول عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين واستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.

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