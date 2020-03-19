شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى وأحمد فتحى يشترطان التجديد لمدة موسمين مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، اليوم أولى اجتماعاتها مع كلٍ من أحمد فتحى ثم وليد سليمان لاعبى الفريق لحسم موقفهما من التجديد للأهلى.

وأكدت مصادر لليوم السابع أن إدارة الأهلى ترغب فى التجديد للثنائى وليد سليمان وأحمد فتحى لمدة موسم، فى الوقت الذى يشترط الثنائى التجديد لمدة موسمين، وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.

وقررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

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جاء قرار إدارة النادى تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي. كانت الإدارة التنفيذية بالنادى قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة فى كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.

وبدأ الأهلى خطوات التصدى لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدى أثناء الدخول من بوابات النادى وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج.

ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، طبقًا للإجراءات الوقائية، للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة فى كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي. وتهيب إدارة الأهلى بأعضاء النادى والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلى المجتمعى فى مواجهة مثل تلك الأزمات.