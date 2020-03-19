شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير عبد الحميد للمصريين: "بلاش تجمعات عشان صحة أولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، الشعب المصرى باتباع أساليب الوقاية من فيروس كورونا، وبث أمير عبد الحميد رسالة للمصريين عبر حسابه الرسمى على إنستجرام طالبهم خلالها بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بأساليب النظافة الشخصية للوقاية من مخاطر وباء كورونا خوفا على صحة أولادنا .

وقررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساءً، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

جاء قرار إدارة النادى تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي.

كانت الإدارة التنفيذية بالنادى قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة فى كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.

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وبدأ الأهلى خطوات التصدى لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادى، سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدى أثناء الدخول من بوابات النادى وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج.

ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، طبقًا للإجراءات الوقائية، للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة فى كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادى.

وتهيب إدارة الأهلى بأعضاء النادى والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين، وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلى المجتمعى فى مواجهة مثل تلك الأزمات.