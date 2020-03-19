شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. شريف إكرامى بطل صراع التجديد و العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه شريف إكرامى حارس مرمى النادى الاهلى حالة من الصراع الداخلى من أجل تحديد مصيره خلال المرحلة المقبلة مابين التجديد للقلعة الحمراء أو دراسة العقود لتى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة .

ومن المنتظر ن يحسم الأهلى هذا الملف فى الأيام المقبلة ، خاصة فى ظل تلقى شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى عدة عروض محلية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أبدت أكثر من 6 أندية محلية رغبتها فى ضم حارس القلعة الحمراء، مُستغلّة عدم تجديد عقده مع الأهلى حتى الآن، ويحق لشريف إكرامى التوقيع لأى ناد حالياً دون الرجوع للأهلى، حيث ينتهى عقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى.

ولم يوقع شريف إكرامى لأى ناد من هذه الأندية، خاصة أنه قد يستمر فى القلعة الحمراء حال نجاح المفاوضات التى ستبدأ معه فى غضون الأيام المقبلة حسبما سبق وأعلن مسئولو النادى وتحديداً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

و جاء إعلان شريف إكرامى عن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى مؤخرا بمثابة المفاجأة لجماهير الأحمر ، خاصة أنه من الدعائم الأساسية للفريق .

و تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قرار شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، الذى أعلن رحيله عن القلعة الحمراء فور انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وتدرس لجنة التخطيط قرار إكرامى على المستوى الفنى، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق، خاصة بعد إعلان فايلر رفضه لقرار الحارس الدولى خاصة أنه واحد من أهم كباتن الفريق وله دور كبير مع زملائه سواء داخل الملعب أو خارجه.

و يرصد الخليج 365 لقطات لحارس الأهلى شريف إكرامى فى الصور التالية :



شريف إكرامى

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شريف-إكرامى-فى-الأهلى