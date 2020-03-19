شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طارق حامد يقبل تحدى الخير ويتكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر، موافقته على الدعوة التى أطلقها سعد سمير لاعب الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال طارق حامد، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، "قبلت تحدى سعد سمير وهتكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر، وبرشح أحمد فتحى وأحمد عيد عبد الملك وعمرو السولية وعبد الله السعيد وشيكابالا وجنش وعمر جابر".

وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

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وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) فى تأجيل العديد من منافسات كرة القدم فى الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبى كرة القدم فى جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.