شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مؤمن زكريا يستعرض مهاراته ويشارك فى حملة المناديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مؤمن زكريا نجم الأهلي فى حملة تنطيق المناديل التى أطلقها مشاهير الساحرة المستديرة للتوعية ضد مخاطر فيروس كورونا القاتل، ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه على إنستجرام جانبا من مهاراته فى تنطيق المناديل الورقية بجانب استخدام المطهر. وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا. Advertisements يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

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