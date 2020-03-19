شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تجتمع بأحمد فتحى والحاوى اليوم لحسم موقفهما من التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، اليوم أولى اجتماعاتها مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان لاعبا الفريق من أجل حسم موقفهما من التجديد للأهلى ، على أن يكون الاجتماع الثاني للجنة غدا الخميس مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

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يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد علي التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي علي مدار سنوات طويلة، وكان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجاً للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.