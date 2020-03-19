شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينضم لتحدى الخير ويتكفل بـ25 أسرة متضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وليد سليمان لاعب النادى الأهلى موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال سليمان فى فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أنا قبلت تحدى سعد سمير وهتكفل بمساعدة 25 أسرة من غير القادرين فى الأيام الصعبة دى وبتحدى حسام عاشور وشريف إكرامى وتريزيجيه وطارق حامد"، معلقا "و ربنا يقدرنا على فعل الخير وياريت كل اللى يقدر يساعد بحاجة ميتأخرش ده أكتر وقت لازم نشيل بعض فيه وربنا يحفظكوا جميعا ويحفظ مصر وشعبها".

كان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

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وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، أنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

أوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.

وقررت إدارة النادي الأهلي إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا في الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

جاء قرار إدارة النادي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي. كانت الإدارة التنفيذية بالنادي قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.