تحدي الخير.. طارق حامد ومحمود علاء يشاركان في مبادرة سعد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن طارق حامد نجم نادي الزمالك، موافقته على تحدي سعد الدين سمير مدافع الأهلي بشأن مساعدة الأسر المتضررة بعد قرارات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابه على "تويتر" نشر طارق حامد فيديو قال من خلالها إنه سيشارك في تحدي سعد سمير من خلال تكفله بمساعدة 30 أسرة ماليًا لمدة شهر.

لاعب وسط الزمالك أرسل تحدي لعدة لاعبين بداية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتحي وعمرو السولية وعبد الله السعيد وعمر جابر بالإضافة إلى أحمد عيد.

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كما وافق محمود علاء مدافع فريق الزمالك، على تحدي سعد سمير مطالبًا الجميع بالبقاء في المنازل في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على نفسهم.

وأعلن علاء خلال فيديو نشر عبر صفحته "تويتر" تحديه كل من ثلاثي الأهلي وليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي بالإضافة إلى المحترف محمود حسن "تريزيجيه".

جدير بالذكر أن رئاسة الوزراء المصرية قررت في وقت سابق عن إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بجانب تعليق الدراسة وتقليص عدد العاملين في القطاع الخاص والعام من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.