مدرب بيراميدز: سننافس على الدوري إذا سقط الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمود فتح الله المدرب العام بفريق نادي بيراميدز، أن ناديه لديه العديد من الأهداف يريد تحقيقها في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

فتح الله قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" :"ننافس على ثلاث بطولات خلال هذا الموسم بواقع بطولتي الدوري وكأس مصر بجانب لقب الكونفدرالية الأفريقية".

وتابع :"هدفنا القتال على بطولة الكونفدرالية بعد وصولنا لدور قبل النهائي، وفي بطولة كأس مصر استطعنا الوصول للدور الثمانية أما في بطولة الدوري فنسير بخطى جيدة بعد اقترابنا من المركز الثاني".

وعن منافسة الأهلي على بطولة الدوري خلال هذا الموسم، رد فتح الله قائلاً :"بالنقاط نحن نقترب من الأهلي، المنافس أنهى الدور الأول بشكل جيد".

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وأكمل :"إذا سقط الأهلي سننافس على اللقب لأن هدفنا الحصول على ثلاث نقاط كل مباراة، ولابد أن يشعروا اللاعبين بذلك من خلال تحقيق الفوز في كل مباراة".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني و17 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب والذي لعب مباراة أقل عن صاحبي المركز الثاني والثالث.

بيراميدز على مستوى بطولة كأس مصر نجح في التغلب على الإسماعيلي ليضرب موعدًا في دور الثمانية أمام طلائع الجيش.

أما في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فسيلعب بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني حيث ستقام المباراة الأولى في الثالث من مايو المقبل على ملعب الدفاع الجوي قبل أن تقام موقعة الإياب في العاشر من نفس الشهر بغينيا.