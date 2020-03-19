محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز، عن موقفه من الانتقال لصفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.
مدافع بيراميدز قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" :"أنا أهلاوي منذ الصغر، لكن حاليًا عقدي مستمر مع بيراميدز حتى الموسم المقبل".
وأضاف :"إذا أراد الزمالك ضمي في حالة عدم وجود رغبة من الأهلي سأنتقل للزمالك".
وتابع :"وقت تجربتي مع سموحة تلقيت عرضًا من جانب الأهلي ووقعت للنادي الأحمر بالفعل لكن محمد فرج عامر رئيس سموحة طلب 20 مليون جنيه لبيعي".
وأكمل :"انتقالي للأهلي لم يتم كما عبّر الزمالك عن رغبته في الحصول على خدماتي لكن المفاوضات لم تتم بنجاح".
صاحب الـ25 عامًا استطاع أن يشارك في 20 مباراة مع بيراميدز خلال الموسم الحالي بواقع 11 مباراة في الدوري و8 مباريات بالكونفدرالية ولقاء في كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع بيراميدز يكشف موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.