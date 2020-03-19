علاء ميهوب: إعارة أزارو قرار غير موفق .. وأفشة أفضل من ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق بالأهلي إنه ضد قرار إعارة وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر .

وقرر الأهلي إعارة وليد أزارو لنادي الاتفاق السعودي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لافساح المجال للتعاقد مع السنغالي آليو بادجي.

وفسر ميهوب لبرنامج "جمهور التالتة" قائلاً :" كنت أفضل بقاء أزارو عن إعارته لانسجامه مع الفريق وقدراته المعروفة ".

وتابع " وليد أزارو تعرض لاصابة أبعدته عن الفريق وهو من النوعية التي تحتاج إلي وقت بعد العودة من الإصابة لاستعادة مستواه ".

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وتساءل " أنت تمتلك مهاجماً قوياً وهدافاً فلماذا إعارته بدلاً من الإبقاء عليه ومنحه الثقة؟".

وحول إهدار أزارو للفرص رد ميهوب " ليست مشكلة ، ولا يوجد مهاجماً في العالم لا يهدر الفرص، المهم أنه يسجل أيضاً".

وردا حول أفضل صفقة في الموسم الحالي في الأهلي قال ميهوب " محمد مجدي أفشة أفضله عن آليو ديانج".

وكشف " سبق وأنا رشحت أفشة للأهلي أثناء قيادتي لمنتخب الشباب مواليد ٩٥ وفاتحت اللاعب الذي رحب بشدة".

واستقال علاء ميهوب من رئاسة اللجنة الفنية للأهلي في سبتمبر ٢٠١٨ لرغبته في العمل بالتدريب.