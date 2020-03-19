محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
حالة طواريء يعيشها العالم في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليتسبب في إيقاف الحياة الكروية.
ويواجه عمرو طارق المدافع الدولي للمنتخب المصري ونادي نيويورك ريد بولز الأمريكي ظرفا صعبا، في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عدد اصابات بلغ 6400 حالة.
وقال طارق في تصريحات لبرنامج "جماهير التالتة" إن ناديه منع اللاعبين من التدريبات الجماعية كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الجميع .
وأضاف طارق " الطاقم التقني للنادي وضع برنامجًا تدريبيًا لي ولجميع زملائي في فترة توقف المسابقات الإمريكية ، يتم مراقبته بأجهزة الـ Gps وهدفه هو الحفاظ على اللياقة البدنية" .
وتملك الأندية الأمريكية أجهزة تتبع بيانات اللاعبين التي تعتمد على تقنية أنظمة الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الصناعية (GNSS) وتمكن الفريق التقني من تحليل تلك البيانات والإحصائيات وتقديم التقارير عن جهد كل لاعب لمساعدة الفريق الطبي والفني في الفريق.
وكشف طارق أنه ينفذ برنامجه في ملعب للعامة خلف منزله في نيويورك ثم يبقى في المنزل تنفيذا لتعليمات الأمن والسلامة.
وأنهى " الفرصة هنا أفضل نسبيا لاستكمال المسابقة حيث إن مسابقة الدوري توقفت بعد أسبوعين من إنطلاقها ".
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسجل اصابات بفيروس كورونا بين لاعبي كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت مراقبة الـGps .. كيف يستعد عمرو طارق للدوري الأمريكي وسط حصار كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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