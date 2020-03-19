رياضة | نجم الأهلي يعلن تمديد عقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يعلن تمديد عقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن أشرف، مدافع الأهلي، عن تمديد عقده مع القلعة الحمراء لموسم إضافي مع المارد الأحمر.

وقال أشرف عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عقدي مع الأهلي 3 مواسم، وجلست مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقمت بتمديده موسمًا إضافيًا".

Advertisements

وتابع: "عقدي مع الأهلي أبدي ولا أنظر لأي عقود بيني وبين الأحمر، وأنا ابن من أبناء النادي".

وأكمل: "هناك لاعبون ذهبوا لأندية أخرى وندموا بعد الرحيل عن الأهلي، ودكة بدلاء الأحمر أفضل من المشاركة مع أي نادي أخر".

وأتم: "النادي الأهلي كبير وإدارته محترمة ولديه جهاز فني على أعلى مستوى، وشرف لأي لاعب أن يكون متواجدًا في القلعة الحمراء".