رياضة | سر فشل انضمام نجم بيراميدز للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر فشل انضمام نجم بيراميدز للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد عبد الله بكري نجم فريق بيراميدز على ما أثير عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد عبد الله بكري أن الأهلي تفاوض معه عندما كان في سموحة لكن المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي طلب 20 مليون جنيه للاستغناء عنه مما تسبب في فشل الصفقة.

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وأشار إلى أن بيراميدز عرض 35 مليون جنيه على سموحة لضمه مما جعل المهندس فرج عامر يوافق على الصفقة رغم أنه كان يتمنى اللعب للقلعة الحمراء.