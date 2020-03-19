رياضة | فيروس كورونا يعلق كأسي ليبرتادوريس وسود أمريكانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يعلق كأسي ليبرتادوريس وسود أمريكانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إيقاف كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا حتى الخامس من مايو على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الكونميبول إيقاف كل المباريات التي تضم منتخبات من العشر دول في أمريكا الجنوبية، ومن بينها الأرجنتين والبرازيل، في الفترة من 15 وحتى 21 مارس.

كما قرر الاتحاد في وقت سابق تأجيل كأس كوبا أمريكا، بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو في الأرجنتين وكولومبيا.