رياضة | الاتحاد الإيطالي يطالب باستمرار الكالتشيو حتى يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإيطالي يطالب باستمرار الكالتشيو حتى يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، أنه على استعداد لتنظيم مباريات الكالتشيو في يوليو المقبل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع إذاعة راديو 24، قال جرافينا: "بفضل تأجيل كأس أمم أوروبا، وهو أمر كنا نريده جميعا، لدينا إمكانية أكبر لاختيار مواعيد لإقامة المباريات المؤجلة من فبراير بين شهري مايو ويونيوعلى أمل أن نتمكن من الانتهاء قبل 30 يونيو".

واستطرد "لو لم يحدث ذلك، سنطالب، كما فعل الاتحاد الإسباني، بإمكانية مواصلة اللعب لمدة 10 أو 15 يوما في يوليو".

ويدرس الاتحاد الإيطالي، إمكانية تمديد الموسم إلى ما بعد يونيوعلى الرغم من أن ذلك سيؤدي إلى سلسلة من المشكلات في عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يوليو فضلًا عن التأمين وإيجار المنشآت الرياضية و إغلاق الميزانيات.

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وقال جرافينا "بالنسبة لنا البطولات المحلية لها الأولوية. لا نريد معاقبة أحد".

وأكد "خيارنا الوحيد هو إنهاء الموسم. سواء قبل 30 يونيو/حزيران أو بعد هذا التاريخ، بذلك نضمن العدالة، إنها الصيغة الوحيدة كي تتنافس جميع الأندية على قدم المساواة".

وتابع "سأطلب من الحكومة أن تتيح احتمالية إعادة التفاوض بشأن بعض العقود لإنشاء نظام للمساعدة داخل كرة القدم الإيطالية".

وأضاف "يجب أن يكون لدينا إشارات تظهر قدرتنا على الاكتفاء الذاتي والتضامن داخليا قبل طلب المساعدة من الخارج. هذا لا ينبغي أن يكون في لحظة طوارىء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرواتب العالية للغاية".