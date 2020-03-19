رياضة | مرتضى منصور يهاجم كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يهاجم كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي مؤكدًا أنه دائم السهر ويحب افتعال الأزمات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "كهربا لا يفوت يومًا بدون أزمة ولن أتنازل عن حق الزمالك بعد أن هرب إلى البرتغال من أجل العودة إلى الأهلي من جديد".

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أكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن كهربا اعتدى كريستيان جروس على المدير الفني السابق السويسري كريستيان جروس وتم إحالته للتحقيق لكنه مع ذلك واصل الأزمات والخروج عن النص.