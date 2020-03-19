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رياضة | خلاف في ريال مدريد حول بديل مبابي

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني يعلم تمامًا أنه من الصعب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات لذلك وضع الملكي خطة بديلة في حال فشل إتمام الصفقة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأنه نشب خلاف بين فلورنيتنو بيريز رئيس ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق حول بديل صفقة كيليان مبابي في حال فشلها.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بيريز يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في حال فشل ضم مبابي بينما يريد زيدان التوقيع مع السنغالي ساديو ماني نجم الإنجليزي.

وأكد الموقع الفرنسي أن فلورنتينو بيريز قد يستغنى عن زين الدين زيدان في نهاية الأمر إذا لم يتفق معه على التعاقد على ضم هالاند في حال فشل صفقة مبابي.

وذكر الموقع الفرنسي أن زيدان كان قد أقدم على الرحيل عن ريال مدريد في 2018 بعد أن رفض بيريز تلبية مطالبه في سوق الإنتقالات أبرزها رحيل وبقاء جاريث بيل.

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