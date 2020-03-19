شكرا لقرائتكم أحمد حجازي يطالب الأهلي تأجيل التعاقد معه .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش من مسئولي النادي الأهلي تأجيل التعاقد معه حالياً لرغبته في البقاء بالدوريات الأوربية خلال الفترة الحالية ورغم أن مسئولي القلعة الحمراء فتحوا خط اتصالات مع أحمد حجازي الذى سبق وقدم عروض جيدة للغاية بقميص القلعة الحمراء قبل الرحيل للدوري الإنجليزي قبل ثلاثة مواسم تقريباً إلا أن اللاعب رفض العرض الأهلاوي.

وطلب تأجيل هذا الملف حالياً حيث يرغب في استكمال تجربته الأوربية سواء مع ويست بروميتش أو مع أي نادً أخر في أوربا لاسيما في ظل تلقيه عروضاً من عدة أندية بأوربا ، ويرغب الأهلي في ضم حجازي لتدعيم الدفاع الأحمر بسبب كثرة الإصابات التي طالت لاعبي هذا المركز وعرض مسئولو القلعة الحمراء على اللاعب العودة للفريق خلال ميركاتو الصيف المقبل وقدموا له عرضاً جيداً لكن اللاعب الذى يُشارك مع ناديه في منافسات دوري القسم الثاني بإنجلترا رفض العودة للدوري المصري حالياً.

من ناحية أخرى ، عرض مسئولو الأهلي على نظرائهم في وزارة الشباب والرياضة إقامة معسكر للفريق في مدينة شرم الشيخ خلال المرحلة المقبلة، لتجهيز اللاعبين والحفاظ على لياقتهم البدنية بعد توقف بطولة الدوري العام وجميع المسابقات الرياضية، بالإضافة لمنع المباريات الودية، وذلك ضمن الخطة الاحترازية الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وطلب فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بإيجاد آليه لاستمرار خوض اللاعبين للتدريبات، مؤكدًا أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، وسيؤثر على نتائج الفريق المحلية والأفريقية سلبيًا حال استئناف النشاط في أي وقت.

ويُناقش مسئولو الأهلي حاليًا مقترح إقامة معسكر في مدينة شرم الشيخ لمدة 10 أيام بعد الكشف على جميع اللاعبين قبل التوجه للمعسكر، في الوقت الذي جاء اختيار مدينة شرم الشيخ لكونها لم يظهر بها أي حالات لفيروس كورونا حتى هذه اللحظة، وطلب فايلر تأجيل سفر جميع اللاعبين الأجانب لبلادهم لحين اتخاذ قرار سمي ونهائي في ملف الاستعداد للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي رفض فايلر نفسه التوجه لسويسرا والحصول على إجازة خلال فترة توقف الدوري.