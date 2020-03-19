شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تتأهل لطوكيو 2020 فى الكاراتيه كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن.

ونشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب، وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.

كانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

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واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

وعقد أمس اجتماع الفيديو كونفرانس لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس كول والذي عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية .. وتم التوضيح خلال الإجتماع من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن إستعدادات اليابان لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هي وعلى أعلى مستوى، وشهد الاجتماع تأكيدات على أن الأولمبياد في موعدها حتى الأن ومد فترة التأهيل حتى شهر يونيو بدلا شهر مايو.