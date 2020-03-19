شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل جلسة التظلمات فى عقوبات السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مسؤولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، على تأجيل الفصل في عقوبات مباراة السوبر المصرى، التي جمعت الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى، وتحديداً لحين معرفة مصير عودة بطولة الدورى الممتاز بعد إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، استدعاء كل من محمود كهربا، لاعب الأهلى، وإمام عاشور وشيكابالا، لاعبى الزمالك، وأحمد زاهر، إدارى الفريق الأبيض، لسماع أقوالهم قبل البت في التظلمات التي تقدم بها القطبان على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التي أقيمت بالإمارات.

وفوجئت لجنة التظلمات باتحاد الكرة بطلب ناديى الأهلى والزمالك التحقيق مع لاعبيهما خلال التظلمات التي تم تقديمها إلى اللجنة قبل البت في العقوبات وتخفيفها من عدمه، وهو ما تناقشه اللجنة.