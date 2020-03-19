شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يترقب موقف عودة مسابقة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجرى مسؤولو الاتحاد السكندرى اتصالات مكثفة مع مسؤولى اتحاد الكرة من أجل الوقوف على آخر مستجدات استئناف الدورى من عدمه خلال الفترة المقبلة، والذى تم تعليقه بقرار من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمحاصرة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا.

ويفكر مسؤولو النادى في السماح للاعبى الفريق الأفارقة إيمانويل أوكوى الأوغندى، وويلسون أكاكبو التوجولى وأنيس السالتو الليبى، وعمر الميدانى السورى، والإيفوارى رزاق سيسيه، بالسفر إلى بلادهم لحين انتهاء الأزمة، في ظل مطالبات اللاعبين المستمرة بالسماح لهم بالتوجه للاطمئنان على أسرهم في ظل توقف النشاط الكروى في مصر، ويأمل مسؤولو الاتحاد الحصول على رد شافى من مسؤولى الجبلاية قبل انتهاء مهلة فرض حظر الطيران حتى يمنح لاعبيه الجوازات الخاصة بهم استعدادا للسفر.

على صعيد آخر، بدأ كريم الديب، المدافع الأيسر لنادى الاتحاد السكندرى، في تنفيذ البرنامج التدريبى الخاص به في أعقاب إجراء جراحة الرباط الصليبى للركبة، وجاء التوقف بمثابة فرصة ذهبية للاعب للتجهيز للعودة للمباريات بشكل قوى، حيث يعد كريم الديب أحد العناصر المؤثرة بصفوف الاتحاد السكندرى.