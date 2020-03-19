شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات المقبلة وفقا للموعد الذي حدده مرتضى منصور رئيس النادي فى الجلسة التى عقدها معهم مطلع الأسبوع الجاري ، حيث وعد رئيس النادي لاعبي الفريق بصرف جميع مستحقاتهم ومكافآتهم خلال الأيام الجارية، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات، وذلك بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها نجاح الأبيض فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، والاستعداد لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

ويحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية فى الفترة الحالية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات الأسبوع المقبل، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

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ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.